В 28 организациях Шымкента трудоустроили людей с инвалидностью

В Шымкенте продолжается работа по трудоустройству людей с инвалидностью и созданию условий для их участия в рынке труда.

В 2026 году постановлением акима города установлена квота на рабочие места для граждан с инвалидностью. В рамках нее через Центр трудовой мобильности управления занятости и социальной защиты планируется трудоустроить 165 человек в 34 организациях.

С начала года по установленной квоте работу получили 97 людей с инвалидностью, не имеющих медицинских противопоказаний к трудовой деятельности. Они трудоустроены в 28 организациях города.

Работа в этом направлении также проводится центром социальной поддержки «Тең қоғам» совместно с районными карьерными центрами.

Один из примеров — трудоустройство Галии Рустем, имеющей инвалидность III группы. При содействии специалистов она получила работу дежурной в двух студенческих общежитиях Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәлі Жәнібекова.

Сейчас Галия Рустем отмечает, что довольна своей работой и благодарна за возможность иметь постоянную занятость.

Квотирование рабочих мест является одной из мер поддержки, которая помогает людям с инвалидностью реализовать право на труд, получать стабильный доход и активнее участвовать в жизни общества.