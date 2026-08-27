Где шымкентцам найти работу и обратиться за помощью в трудоустройстве

В Шымкенте продолжается работа по трудоустройству населения и обеспечению жителей стабильным источником дохода. В этом году через имеющиеся вакансии планируется обеспечить постоянной работой 11 427 человек.

На сегодняшний день трудоустроены 6 663 жителя. Таким образом, план выполнен на 61,2%.

Одна из трудоустроенных — Айгерим Амангельды. 12 августа 2026 года через карьерный центр Аль-Фарабийского района она получила направление на постоянную работу в медицинский центр «Камея». Сейчас Айгерим работает там медсестрой по специальности.

Для жителей пяти районов Шымкента работают карьерные центры.

Жители Каратауского и Енбекшинского районов могут обратиться в центр по адресу: микрорайон Астана, 106, Абайского и Туранского районов — улица Аргынбекова, 243/3, Аль-Фарабийского района — проспект Тауке хана, 6.

Шымкентцы также могут принять участие в государственных программах занятости, включая социальные рабочие места, молодежную практику, общественные работы и проект «Күміс жас» для граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, на портале Enbek.kz размещено более 4 тысяч актуальных вакансий по Шымкенту. Соискателям доступно и мобильное приложение, через которое можно подобрать подходящую работу дистанционно.