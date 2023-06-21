Павильон для местных художников открыли в Шымкенте

Новый уголок для творческих людей открыли в Шымкенте. Павильон для художников третьего мегаполиса расположен в центральном парке.

Теперь у жителей есть возможность посмотреть на картины и другие произведения искусства шымкентских живописцев.

История казахского народа, культура и обычаи отражены в картинах юной художницы. Рашида Мугавеева написала более 500 картин на эту тему.

Рашида Мугавеева, художница

«Я рисую лиричные картины, связанные с казахским бытом, мне очень нравится культура, история Казахстана. Я хочу чтобы народ полюбил это. Основываясь на своих произведениях на картинах и на фотографиях старых мастеров. Особенно мне нравятся старые фотографии, за счет того, что они черно-белые, люди на них не обращают внимания и не смотрят. А если это перевести в цвет, если придать новую жизнь, то трогает за душу».

Картины местных художников выставлены в Центральном парке Шымкента. В Союзе художников мегаполиса сегодня состоят более 30 человек.

Абдумуталип Ахметов, председатель филиала союза художников г. Шымкента:

«Мы хотим чтобы наш народ культурно развивался. Думаю открытие данного павильона очень хорошо повлияет на людей. Ведь не в любом месте можно увидеть такого рода произведения искусства. Нашим горожанам повезло. И мы особенно рады».



Это не только выставка, здесь можно приобрести понравившуюся картину. Свои работы выставили как известные художники, так и молодые, еще неизвестные авторы.