Фотограф из Франции представила многослойные и необычные работы

23-летний Диас Куралбек в совершенстве владеет французским языком и с детства увлекается культурой этой страны.

Узнав, о выставке талантливого фотографа из Парижа, парень пришел, не задумываясь – говорит, что здесь можно узнать много интересного из современного мира искусства.

Диас Куралбек, житель г. Шымкента:

«Я пришел посмотреть французского фотографа, потому что — это совсем другой мир и совсем другое искусство, очень необычное. Простым фотоаппаратом она делает удивительные вещи, удивительные картины и она их очень необычно обрабатывает и думаешь это она нарисовала или сфотографировала».

Став победителем уникального культурного проекта Art Future, реализуемого при содействии Посольства Франции и Французского Альянса в Казахстане, 28-летняя Адель Желански смогла реализовать свой экспериментально-творческий проект. Девушка уже покорила своими необычными и запоминающимися работами жителей Алматы, Караганды и Актау. Сегодня современным творчеством фотограф делится с жителями Шымкента.

Адель Желански, фотограф, художница из Парижа:

«Основная тема выставки — исследование значения слова «пейзаж» в основном я фотографирую природу, природные пейзажи, урбанистические пейзажи, социальные пейзажи и я люблю их объединять вместе. В ближайшие дни планирую погулять по Шымкенту , почувствовать атмосферу города, сделать фотографии и обработать их в стиле наслоения, таким способом я пытаюсь выразить сложность наших эмоций, впечатлений и их интенсивность».

Адель Желански работает с графикой и цифровой фотографией. Все представленные работы многослойны, благодаря этому, они будто оживают. В своих работах автор не навязывает собственную точку зрения, а предоставляет свободу для интерпретации.

При поддержке Французского Альянса в Шымкент регулярно приезжают гости из пятой республики. У молодежи есть возможность изучать французский язык, культуру и традиции этой страны.

Бектас Нурумбетов, президент общественного объединения французского Альянса г. Шымкента:

«Франция- это мировая держава и если говорить об искусстве, науке о технологиях нам можно много чему научится и французский язык может стать мостом для получения ноу-хау этих знаний и опыта».

По словам художницы, у проекта однозначно будет продолжение. Для межкультурного обмена девушка планирует представить свои работы в Астане. А в Париже поделится своими впечатлениями с соотечественниками и проведет выставку, посвященную казахстанским красотам.