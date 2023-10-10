Рисую в моменте: эксперт-аудитор из Шымкента поразила своими картинами горожан

«Осенний акцент» так называется новая, вторая по счёту, персональная выставка работ талантливой Мадины Мухтаровой.

По словам посетителей, представленные полотна многогранны и удивительны, как и сама художница.

Наталья Романова, посетитель выставки «Осенний акцент»:

«Она не профессиональный художник, но я очарована ее работами, красками, названием работ: космос, новое веяние, труд, любовь, красота. Пусть будет в нашем городе почаще, такие мероприятия, конечно же это развивает со всех сторон».

Торегельды Калмуратов, посетитель выставки «Осенний акцент»:

«Что она производит- это удивительно и прекрасно. Я наблюдаю уже 2 года как она рисует и эти рисунки не повторяются. Поздравляют Мадину и всех жителей города с прекрасной выставкой и всем желаю удачи и духовного развития».

Мадина Мухтарова на протяжении долгих лет работает профессиональным экспертом-аудитором. В плотном графике работы, она находит время для погружения в мир творчества. Признается: во время написания картин, она не создает эскизов и не продумывает детали, а рисует как чувствует — в моменте. На своей персональной выставке в Шымкенте художница представила 42-е лучшие работы.

Мадина Мухтарова художница, эксперт — аудитор:

«Сегодняшняя моя выставка – это подведение итога моего творчества, чего я достигла за пять лет. Я не профессионал, у меня нет академических знаний- это пишет моя душа. На протяжении 5 лет – это моя 4- ая выставка. Персональная вторая, первая была перекресток, потом была групповая выставка и я участвовала в национальном музее РК перед инаугурацией президента. Мы сделали выставку в Ташкенте, она называлась цветной дождь».

Проведение выставки осенью — не случайно. По словам Мадины Мухтаровой, октябрь в её жизни месяц особый и любимый.

Мадина Мухтарова художница, эксперт — аудитор:

«Осень я люблю, осенью я родилась 10 октября, мой папа 4 октября родился, трое внуков тоже октябрьские и вообще осень- это подведение итогов годовой жизни и подготовка к новому году».

В планах у Мадины Мухтаровой вдохновляться и продолжать радовать шымкентцев своим творчеством. Она мечтает провести персональную выставку на своей малой родине в России.

Выставка живописи художника Мадины Мухтаровой «Осенний акцент»:

г. Шымкент, ул. Казыбек би 13, А (в здании городской библиотеки им. А.С. Пушкина)