Казахстанская Транспортная неделя пройдет в Алматы с 20 по 22 сентября

Осенью 2022 года, с 20 по 22 сентября, в Выставочном Центре «Атакент» (Алматы) состоится 25-ая Юбилейная Международная выставка «Транспорт и Логистика» — TransLogistica Kazakhstan 2022, ставшая за годы своей работы крупнейшим отраслевым экспо-событием транспортной отрасли во всем Центрально-Азиатском регионе.

Учитывая стратегически выгодное территориальное положение Казахстана, по территории которого проходят 11 международных транзитных коридоров – 5 железнодорожных и 6 автомобильных, на сегодня идет глобальная работа по созданию собственного логистического рынка: строятся новые железнодорожные ветки, порты, автодороги, модернизируется и улучшается придорожная инфраструктура, складские комплексы.

Интенсивно развивается проект Шелкового пути, ставший крупнейшим транзитным мостом между Востоком и Западом. Транспортная сфера является серьезным драйвером развития экономики страны, здесь занято более 450 тысяч казахстанцев. По словам главы МИИР РК К. Ускенбаева, в настоящее время транспортная отрасль Казахстана демонстрирует положительную динамику.

Сохранился рост объема грузоперевозок. Так, за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохранился показатель в 106,2%.

«В этом году перед нами стоит задача довести объем грузоперевозок железнодорожным транспортом до 420 млн тонн, транзитных перевозок – до 24,5 млн тонн и транзита контейнеров – до 1100 тыс. ДФЭ. Сегодня порядка 90% транзитных грузов перевозится железнодорожным транспортом», — сказал К. Ускенбаев.

В целом ключевой количественный показатель развития транзитно-транспортного потенциала страны определен в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйверы развития страны». До 2025 года планируется довести объем транзитных перевозок до 30 млн тонн.

Дальнейшее развитие транспортно-логистической инфраструктуры станет реальным катализатором развития экономики страны, актуальные тенденции развития железнодорожного и воздушного транспорта, основные направления совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры будут обсуждаться в рамках выставки TransLogistica Kazakhstan 2022.

Участие в данной выставке позволяет расширить бизнес в Центрально-Азиатском регионе, продемонстрировать новые услуги и продукты, а также провести результативные переговоры с профессиональными посетителями и потенциальными партнерами.

В экспозиции 2022 года принимают участие более 150 компаний, в числе участников выставки — администрации морских портов, железных дорог и специальных экономических зон Казахстана и зарубежья, логистические компании, производители и дилеры автотехники, вагоностроительные и ремонтные заводы, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, производители складского оборудования, компании, занимающиеся обработкой и складированием грузов, разработчики программного обеспечения, научные и технологические компании, представляющие IT-решения для транспортной отрасли, технологии для автоматизации процессов и системной интеграции, а также страховые и консалтинговые компании.

Международная площадка TransLogistica Kazakhstan в этом году объединит компании из Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, России, Узбекистана, Финляндии и Эстонии.

Традиционно выставка станет региональным хабом для встречи отечественных и зарубежных транспортно-логистических компаний. На площадке выставки TransLogistica Kazakhstan уже в 8 раз свои инновационные решения и новинки представят Национальные стенды Латвии и Эстонии, впервые с коллективным стендом выступят Германия и Новосибирская область.

Интерес к событию ежегодно растет, более 20% участников выступают со стендом впервые. Среди них такие крупные компании как Unico Logistics, Zhebe Logistics, ОЗТМ, Первая Грузовая Компания, Transgroup Systems, Транс-Синергия.

В этом году выставка TransLogistica Kazakhstan является юбилейной, прямым свидетельством значимости данного события служит ежегодное участие с момента основания крупнейшей отечественной компании «Казахстан Темир Жолы». В масштабной экспозиции самые актуальные для рынка продукта представят КТЖ-Грузовые перевозки, Қазтеміртранс, KTZ Express, Актауский международный морской торговый порт, Кедентранссервис, Актауский Морской Северный Терминал, KTZE Khorgos Gateway.

Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана и Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов также являются первопроходцами выставки, вот уже 25 лет являясь экспонентами TransLogistica Kazakhstan. Более 10 лет принимают участие такие компании, как СТМ, Трансконтейнер, ТрансМашХолдинг, Интеррейл Казахстан, Гомельский Вагоностроительный Завод.

Трехдневное расписание деловой программы будет включать конференцию, форум, диалоговые площадки, посвященные вызовам, стоящим перед отраслью в условиях построения Нового Казахстана.

20 сентября в отеле The Ritz-Carlton Almaty пройдет V Международный транспортно-логистический бизнес-форум «New Silk Way» на тему «Транспорт и логистика – новые возможности», организованный Союзом транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, КГА МИИР РК и АО «НК «ҚТЖ».

На Форуме будут обсуждены новые возможности в транспортной отрасли, международные автомобильные перевозки, морская и железнодорожная логистика, развитие гражданской авиаций и подготовка кадров в отрасли. В Форуме примут участие руководители отраслевых министерств стран СНГ и зарубежья, представители бизнес сообщества, государственных и частных компаний.

21 сентября в павильоне 11 КЦДС «Атакент» традиционно состоится IV Международная конференция «Рынок транспорта и логистики». Основными темами конференции станут развитие и модернизация логистических компаний, мультимодальные перевозки, подвижной состав — перспективы и технические решения и е-commerce и логистика.

Организаторами выставки выступают Казахстанские выставочные компании Atakent-Expo и Iteca. Официальную поддержку событию оказывают Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, АО «НК «Казахстан Темир Жолы», Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов, Ассоциация Национальных Экспедиторов.

Официальный партнер регистрации ООО «ПЭК» — мультисервисный оператор логистических услуг, эксперт в сфере комплексных решений и организации грузоперевозок на территории России и за рубежом.

Ознакомиться со списком участников этого года и деловой программой можно на сайте: https://translogistica.kz

По вопросам участия и сотрудничества обращайтесь: gulzana@iteca.kz, svetlana.lucenko@iteca.kz + 7 (727) 258-34-34

Получить билет на выставку можно по предварительной ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ на сайте translogistica.kz в разделе «ПОСЕТИТЕЛЯМ» используя промокод: TRA2022SHI