Запасы зерна в Казахстане теряют цену из-за хранения и дорогой логистики

Казахстанские элеваторы заполнены зерном на 16% от общей вместимости, при этом значительная часть запасов относится к прошлому урожаю и теряет в качестве и цене.

Заместитель премьер министра Серик Жумангарин поручил ускорить продажу остатков зерна. Но на фоне высокой себестоимости логистики, конкуренции с Россией и низкой рентабельности сделать это непросто.

По данным кабмина, в элеваторах по всей стране хранится больше 2 млн тонн зерна, это 16% от общей вместимости. Министр нацэкономики Серик Жумангарин поручил ускорить продажу остатков зерна.

Сейчас ведутся переговоры о поставках с Таиландом, странами Персидского залива, Афганистаном, Азербайджаном и Алжиром. Между тем специалисты отмечают, что чем дольше зерно находится на хранении, тем сильнее оно теряет в качестве и цене. Поэтому важно ускорить его реализацию. Но Казахстан сталкивается с логистическими трудностями в экспорте зерна из-за отсутствия выхода к мировому океану.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Учитывая тоже наше географическое положение и наличие тоже основного конкурента — России, Казахстан не имеет выхода там в мировой океан, у нас сама логистика транспортировки зерна более дорогостоящей будет являться, чем нежели та же Россия. Она через Черное море, через другие — Балтийское море может реализовывать, то есть логистика у них намного дешевле».

Еще одной проблемой является структура посевов. В стране производят много зерна, пригодного в основном для кормовой муки, а не для качественных сортов макарон или хлеба. При этом Россия наращивает экспорт в те страны, куда традиционно поставлял продукцию Казахстан, делая наше зерно менее конкурентоспособным.

Кирилл Павлов, руководитель Pavlov analytics center: «Мы смотрим со спутника, мы видим очень много полей, которые работают ниже 10 центнеров с гектара. А это значит, что они убыточные. Если они убыточные, то значит все это время они существуют только благодаря господдержке. Ну и нужна ли нам эта господдержка этого экспорта? При том, что само производство зерна губительно для земли».

Специалисты считают, что необходимо диверсифицировать сельское хозяйство, развивать производство других культур и усиливать переработку внутри страны, чтобы зерно не залеживалось в элеваторах.

По данным министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день убрано 1,1 млн гектаров зерновых, что составляет около 7% от всех посевов. Также собрано более 360 тысяч тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и свыше 1,5 млн тонн бахчевых культур.