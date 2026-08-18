Экономика Казахстана может вырасти на 5,5% до конца года. Такой прогноз представил Евразийский банк развития в новом макроэкономическом докладе. Аналитики также ожидают замедления инфляции к концу года она может снизиться до 9,7%.

Средний курс доллара, по их оценке, составит около 490 теңге. Впрочем, прогнозы экономистов это не гарантия. На показатели могут повлиять внешняя конъюнктура, цены на нефть, курс тенге и внутренняя экономическая ситуация. Поэтому некоторые эксперты считают, что итоговые показатели могут отличаться от ожиданий.

Теңге пока рассчитывает на поддержку сразу с двух сторон, внутри страны и за её пределами. Высокая базовая ставка и высокие цены на нефть могут помочь национальной валюте удержаться. Поэтому аналитики евразийского банка развития ожидают, что в среднем за год доллар будет стоить около 490 теңге. Казахстанские финансисты считают прогноз довольно реалистичным. Говорят, все будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе, где сейчас сохраняется напряженность.

«Вообще нынешний курс, он частично связан с тем, что иностранцы заходят в тенге, в тенговые инструменты, поэтому, как только они начнут уходить, тенге может и просесть хуже значений чем 520. Но, в целом, пока сейчас не вижу никаких предпосылок для резкого ослабления тенге, пока базовая ставка такая высокая. Поэтому 490 неплохой прогноз», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Высокие цены на нефть могут поддержать казахстанскую экономику и тенге. Аналитики международного банка ожидают, что на этом фоне инфляция к концу года замедлится до 9,7%. Но не все эксперты разделяют такой оптимистичный прогноз.

«Связано с геополитической обстановкой, то, что связано с Россией, там высокая вероятность что увеличение дефицита на фоне ГСМ, это тоже повлияет на рост стоимости нефти, нефтепродуктов. Есть опасность, что в России меньше они соберут урожай, из-за топливного кризиса, и также невозможности экспорта за рубеж, и это может тоже сформировать продовольственные кризисы, нас это тоже затронет», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Рост экономики Казахстана в этом году может составить 5,5%. Существенный вклад, как ожидается, внесёт обрабатывающая промышленность. Эксперты также связывают потенциал роста с активной цифровизацией. Она позволяет усилить контроль за экономическими процессами и постепенно выводить бизнес из тени, что в итоге может дать дополнительный прирост ВВП.