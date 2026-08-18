Шымкентских лучников наградили в городском акимате

В городском акимате вручили подарки и денежные премии шымкентским лучникам. В честь спортсменов, завоевавших медали чемпионата мира и Кубка Азии, прошла церемония награждения. Награды победителям вручал заместитель акима города Саркен Куранбек.

За бронзовую медаль чемпионата мира лучница Роксана Юнусова получила самую крупную выплату, ей вручили 1 миллион теңге. Ещё по 300 тысяч теңге получили победители Кубка Азии — Дастан Каримов и Диана Турсынбек.

Парастрелки Жанат Айтимова и Айым Сейдахметова взяли «серебро» на Кубке Азии тоже получили заслуженные наград.

Роксана Юнусова, мастер спорта международного класса: «На самом деле, это было трудно и интересно, мы старались. Наша команда очень долго к этому шла. Хочу сказать большое спасибо нашим тренерам, которые поддерживают нас, которые всегда рядом с нами. Я очень счастлива, это места многих спортсменов, оказаться призером чемпионат мира, для меня это очень важно. Сейчас идет подготовка к Азиатским играм, мы стремимся к этому, и надеемся что результаты будут высокими, и мы возьмем место на Азиатских играх».

Поддержка спортсменов со стороны акимата города направлена на то, чтобы мотивировать их двигаться дальше и добиваться новых результатов. Впереди у шымкентских лучников — международные старты, новые соревнования и возможность вновь поднять флаг Казахстана.