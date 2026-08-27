На улице Аблязимова установили лежачего полицейского

После жалоб жителей на улице Аблязимова появился лежачий полицейский. Люди рассказывали, что на этом участке регулярно происходят ДТП, а по ночам автомобилисты проезжают здесь на высокой скорости.

На обращения жителей отреагировали в управлении транспорта и автомобильных дорог.

«Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента на пересечении улиц Майлы Кожа и Аблязимова, на улице Аблязимова выполнены работы по установке однорядной искусственной дорожной неровности. Кроме того, указанный перекрёсток оборудован дорожными знаками 2.4 «Уступите дорогу» и 2.1 «Главная дорога». Также в целях улучшения видимости дорожных знаков районным акиматом будут проведены работы по очистке и обрезке ветвей зелёных насаждений», — управление транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

Напомним, жители улицы Майлы Кожа ранее обратились в нашу редакцию с просьбой обратить внимание на опасный участок. Пересечение Аблязимова и Майлы Кожа они называли одним из самых аварийных в округе.

По словам жителей, ДТП здесь происходили регулярно — иногда по несколько за день. Теперь на дороге появился искусственный ограничитель скорости. Жители надеются, что он заставит водителей сбавлять скорость, и аварийность на этом участке снизится.