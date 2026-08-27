Где зарядить электромобиль в Шымкенте и Туркестанской области

Электромобилей на казахстанских дорогах становится всё больше. Но вместе с этим возникает главный вопрос: где их заряжать? В городе станции найти несложно, а вот дальняя поездка для владельцев электрокаров иногда превращается в настоящий квест.

Где сегодня можно зарядить машину в Шымкенте и Туркестанской области, хватает ли станций и смогут ли электромобили стать полноценной альтернативой бензиновым авто.

Максат Алиханов уже год ездит на электромобиле. Говорит, для города это удобный вариант: машина тихая, быстро разгоняется и при этом позволяет существенно экономить на топливе.

Полной зарядки стоимостью около трёх тысяч тенге хватает на 300 километров. Правда, на полную зарядку уходит около 50 минут. При этом если в городе с зарядками проблем почти нет, то на трассе ситуация сложнее.

На дальних маршрутах запас хода приходится рассчитывать особенно внимательно, отмечает водитель Максат Алиханов: «Я часто езжу в Туркестан — это около 160 километров. Если в дороге пользоваться кондиционером и мультимедийной системой, заряд расходуется быстрее. Поэтому к моменту въезда в город его обычно остаётся немного, и приходится сразу искать ближайшую зарядную станцию. Расстояния между городами в Казахстане большие, поэтому хотелось бы, чтобы зарядных станций на трассах становилось больше».

Зарядных станций в Шымкенте действительно становится больше. К примеру, в популярном картографическом сервисе сейчас отмечено около 80 таких точек.

Даже в центре города свободную зарядную станцию удаётся найти не всегда: «Эта станция расположена в самом центре города, но свободное место здесь бывает не всегда. По словам водителей, иногда своей очереди приходится ждать около получаса, а порой и до часа. Можно отправиться на другую станцию, однако некоторые из них находятся достаточно далеко».

Развивается сеть зарядных станций Туркестанской области и областном центре. Сейчас в регионе установлено 11 станций, шесть из них — непосредственно в Туркестане. Остальные расположены вдоль трассы Западная Европа — Западный Китай.

В Туркестанской области зарядную инфраструктуру развивают в основном за счёт частных инвестиций, рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Ерсеит Бухарбаев: «Бюджетные средства на установку зарядных станций не выделяются. Эту инфраструктуру развивают частные инвесторы — владельцы автозаправочных станций, торговых центров и других объектов. По данным дорожной полиции, сегодня в Туркестанской области зарегистрировано более 256 легковых электромобилей. Кроме того, в этом году для города Туркестана приобрели 23 электробуса».

В Казахстане растёт интерес к электротранспорту. Среди главных причин — стремление снизить нагрузку на окружающую среду и сократить расходы на топливо. Ранее для электромобилей действовали льготы при ввозе, что также способствовало росту их числа. Но тем не менее доля электромобилей в Казахстане пока остаётся небольшой — менее полупроцента от общего автопарка.

Для сравнения: в Узбекистане около 2%, а в Таджикистане более 5 %, а в Китае порядка 13. Это всемирный тренд направленный на уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Развитие электротранспорта важно не только с точки зрения экономии, но и для снижения загрязнения воздуха, считает председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков: «Развитие электротранспорта — это мировой тренд, и для Казахстана это направление особенно актуально. В крупных городах значительная часть загрязнения воздуха связана именно с транспортом. По некоторым оценкам, в Алматы на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями приходится порядка 30–40 процентов загрязняющих выбросов. Поэтому переход на более экологичный транспорт может помочь снизить нагрузку на окружающую среду».

Эксперты считают: чтобы электромобили стали привычной частью дорожного движения, необходимо сделать их ввоз доступнее, и одновременно развивать инфраструктуру — увеличивать количество зарядных станций как в городах, так и на междугородних трассах.