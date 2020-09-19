Все они были демонтированы сотрудниками учреждения, ответственного за безопасность дорог.

Сотрудники отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции Департамента полиции Туркестанской области совместно с представителями местных исполнительных органов г. Туркестан проводят рейдовые мероприятия на улицах города. Стражи порядка проверили искусственные дорожные барьеры, незаконно установленные жителями областного центра, которые негативно влияют на движение городского автотранспорта.

Полицейскими выявлено 1 незаконно установленное искусственное препятствие на улице Амангельды и 4 искусственных дорожных неровностей на центральной улице г. Туркестан. Все они были демонтированы сотрудниками учреждения, ответственного за безопасность дорог.

Старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП Туркестанской области майор полиции Алибек Мамбеталиев призвал жителей впредь не допускать подобных нарушений.

«В результате установки искусственных дорожных препятствий, изготовленных из некачественных материалов, без разрешения и без специальных дорожных знаков, могут возникнуть аварийные ситуации. Поэтому, разъясняем, что в соответствии со ст. 630 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» за самовольную установку искусственных неровностей граждане могут быть привлечены к ответственности. В основном искусственные неровности устанавливаются возле школ и детских садов. То есть только в тех местах, где ответственные за дорожно-технический надзор признают необходимым установку искусственных барьеров» — отметил майор полиции Алибек Мамбеталиев.