Обыкновенное вредительство?

Жительница Шымкента Ольга Бедило, к слову, одна из победительниц конкурса «Таза қала» («Чистый город») в 2018 году, была несказанно рада, что у нас возобновили эту акцию. Разумеется, Ольга Михайловна решила и на этот раз принять в ней самое активное участие, тем более что палисадник ее по улице Туркестанской, 189, как и в прежние годы, ухожен, радует взоры земляков разнообразием цветов и кустарников. У красоты поистине универсальный язык, понятный многим.

А на днях, как обычно, Ольга Михайловна утром вышла за ворота дома — надо было спешить на работу. И увидела, что в палисаднике «похозяйничали» незваные гости. Таинственным незнакомцем была вырыта относительно глубокая яма. Для чего она предназначена и кто ее вырыл — непонятно. Как непонятно и то, почему эту работу не согласовали с ней — человеком, ответственным за содержание палисадника. И как долго эта яма будет «украшать» улицу?

К кому обращаться, Ольга Михайловна пока не знает. Тем более что произошла административная смена «принадлежности» их улицы. Раньше она относилась к Енбекшинскому району, а теперь, говорят, к Аль-Фарабийскому.

Надеемся, соответствующие службы разберутся и устранят непорядок. В противном случае, по словам Ольги Бедило, руки опускаются активничать в возрожденном конкурсе «Таза қала», несмотря на всю его очевидную привлекательность.