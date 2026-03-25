Казахстан укрепляет нефтегазовое партнёрство с США

Казахстан и ExxonMobil обсудили расширение добычи и стратегическое партнёрство.

В рамках международного энергетического форума CERAWeek в Хьюстоне министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провёл рабочую встречу с президентом по добыче корпорации ExxonMobil Дэном Амманном.

Стороны обсудили текущее состояние стратегического партнёрства и вклад американского капитала в экономику Казахстана.

«Нефтегазовый сектор формирует до 20% ВВП страны, и ExxonMobil остаётся одним из крупнейших инвесторов в отрасли», — отметил Ерлан Аккенженов.

Министр подчеркнул, что важным результатом совместной работы на ключевых месторождениях — Тенгизе и Кашагане — стало развитие местного содержания: «Доля казахстанских специалистов на этих проектах сегодня превышает 90%».

Особое внимание было уделено производственным итогам. Глава Минэнерго положительно оценил завершение проекта будущего расширения на Тенгизе: «Успешная реализация ПБР создаёт основу для дальнейшего роста добычи и укрепления экспортного потенциала страны».

По Северо-Каспийскому проекту (Кашаган) обсуждены инициативы по увеличению объёмов добычи и развитию газоперерабатывающих мощностей: «Развитие переработки газа позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью внутри Казахстана».

Отдельным блоком переговоров стала диверсификация экспортных маршрутов для обеспечения надёжной транспортировки углеводородов.

Говоря о перспективах сотрудничества, министр обозначил ключевой подход государства: «Долгосрочное партнёрство должно обеспечивать максимальную экономическую отдачу для Казахстана при сохранении инвестиционной привлекательности отрасли».

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии проектов:

«Сотрудничество будет строиться на принципах прозрачности и при строгом соблюдении национальных интересов Республики Казахстан».