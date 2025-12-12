Срыв сроков ремонта КТК отражается на доходах от нефти

По данным Bloomberg, восстановительные работы на повреждённом причале КТК затягиваются. По информации ведомства, новый срок до 15 декабря, хотя завершить ремонт планировали уже 13-го.

Сейчас из трёх выносных причальных устройств функционирует только одно. Для сохранения полного объёма экспорта консорциуму необходимо как минимум два рабочих причала. Задержка напрямую влияет на отгрузки.

«ВСУ ударили ювелирно по работающему ВПУ, второму, одному из трех, первый работает, второй уничтожен, не подлежит восстановлению, третий был на ремонте на тот момент, у него был плановый ремонт и первая ВПУ примерно может переваривать где-то 60-70% от мощности КТК. Вот если третий отремонтируют, то, в принципе, он вернется на прежние объемы, но когда это будет, пока официальных заявлений или официальных комментариев не было и судить об этом сложно», — говорит Олжас Бадильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК, основатель телеграм-канала «БАЙДИЛЬДИНОВ. НЕФТЬ».

Через КТК отправляется нефть с крупнейших месторождений страны, и в ноябре объёмы экспорта просели примерно на 155 тысяч баррелей в сутки. Эксперты говорят, финансовые потери сейчас это сотни миллионов долларов. Ситуацию осложняют и недавние атаки на нефтетанкеры, страхование резко подорожало, речь идёт примерно о 10 долларах за баррель. Ещё один фактор снижения доходов для поставщиков — затянувшийся ремонт КТК.

«Представим ситуацию, что 80% времени будет работать КТК, а 20% времени будет простаивать. Если исходить с цены нефти в 60 долларов, 20% минус 12 долларов. 12 долларов плюс эти 10 долларов за страховку нефтетанкеров – 22 доллара. Это, получается, для нас уже будет не 60, а 38 долларов. А при 38- 40 долларов за баррель – это кризис в Казахстане», — говорит Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Эксперты не исключают, что атаки на КТК продолжатся и ситуация усугубится. Сейчас Казахстан наращивает экспорт по другим направлениям, однако КТК по-прежнему остаётся ключевым маршрутом. По информации КазТрансОйл, в декабре объём поставок нефти в Китай вырастет более чем на 70 тысячи тонн, а через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан планируется увеличить экспорт ещё на 58 тысяч тонн.