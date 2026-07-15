В Шымкенте за нарушение прав бизнеса к ответственности привлечены два налоговых сотрудника

Прокуратура города Шымкента при координации с Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры пресекла факты незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и инвесторов со стороны должностных лиц органов государственных доходов.

В ходе надзорной деятельности установлено, что одному из предпринимателей было необоснованно выставлено уведомление об устранении нарушений на сумму 466,5 млн теңге, тогда как фактический размер выявленных нарушений составлял 28 млн теңге. Незаконные действия государственного органа привели к существенному нарушению прав субъекта бизнеса.

По акту прокурорского надзора незаконное уведомление отменено.

Виновный сотрудник привлечен к административной ответственности по статье 173 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 216 250 теңге.

Кроме того, к административной ответственности привлечен еще один сотрудник налогового органа, который допустил нарушение прав инвестора, несвоевременно сняв ограничения по банковским счетам предприятия.

Прокуратура продолжает последовательно пресекать факты незаконного административного давления на бизнес и обеспечивать защиту прав предпринимателей и инвесторов.

В случае нарушения прав предприниматели и инвесторы могут обратиться в Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов по телефону +7 707 615 00 10, а также во Фронт-офис прокуратуры города Шымкента по адресу: ул. Еримбетова, 304Г, БЦ «Заңғар».