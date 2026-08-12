Сколько казахстанцы потратили на салоны красоты за год

В Казахстане продолжает развиваться индустрия красоты. По итогам 2025 года объем оказанных услуг в этой сфере достиг 127,3 млрд теңге.

Наибольшая доля пришлась на парикмахерские услуги — 67,5 млрд теңге. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 5,3%.

Еще 7,5 млрд теңге составил объем косметических услуг, включая маникюр и педикюр. На прочие услуги салонов красоты пришлось 52,3 млрд теңге.

Бьюти-индустрия развивается не только в городах, но и в сельской местности. В 2025 году объем парикмахерских услуг в селах достиг 34,3 млрд теңге, увеличившись на 4,2% за год.

Кроме того, в сельской местности объем прочих услуг салонов красоты составил 1,9 млрд теңге, а косметических услуг — 814,9 млн теңге.

Таким образом, общий объем услуг индустрии красоты в Казахстане по итогам прошлого года превысил 127 млрд теңге, а парикмахерские услуги остаются крупнейшим сегментом рынка.