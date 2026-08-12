Еще 40 семей получили новое жильё

Для 40 шымкентских семей настал долгожданный и радостный день. Люди, которые мечтали о собственном жилье, вручили ключи от новых квартир.

Среди счастливчиков — многодетная мать Ботагоз Бакталикызы.

Для Ботагоз Бакталикызы этот день стал особенно долгожданным — своей квартиры она ждала девять лет: «У меня пятеро детей, сейчас беременна шестым. Я очень счастлива, очень рада, что получила свое жильё. Теперь, Слава Всевышнему у нас собственный дом».

Квартиры в микрорайоне «Бозарык» предоставлены на условиях аренды. По словам ответственных специалистов, в них созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Главное — у жильцов также есть возможность в дальнейшем выкупить квартиру.

Как пояснил Копжан Тулебаев, и.о. руководителя управления жилья г. Шымкента, жильё оснащено всеми необходимыми коммуникациями: «Наши квартиры расположены в микрорайоне «Бозарык». Они полностью отделаны и обеспечены всеми необходимыми коммуникациями. То есть, каждый гражданин может сразу заселиться в готовую квартиру. Это арендное жильё, при этом у граждан есть возможность приобрести его с правом выкупа».

Отметим, до конца года в Шымкенте планируется вручить ключи от 7 тысяч 300 квартир. Более 3 тысяч 500 из них уже переданы своим владельцам.