Юные шахматисты Кентау покоряют спортивные вершины

В интеллектуальном центре Кентау шахматами занимаются много детей. Среди воспитанников есть и юные спортсмены, уже добившиеся заметных результатов. Один из них — Асылбек Абдихан.

Несмотря на свой возраст, он уже стал чемпионом Туркестанской области среди детей до шести лет:

«Сначала я заинтересовался шахматами. Тогда папа сначала научил меня ходить пешкой. Потом ладьёй, слоном, конём, ферзём. Он научил меня всем ходам и детскому мату. Потом мы начали играть вместе. Я стал развиваться. Затем участвовал в чемпионате Туркестана. Мне тогда было 5 лет. Там я занял первое место и получил путёвку в Алматы».



Десятилетняя Айзере Талгаткызы занимается шахматами уже около четырёх лет. За это время юная спортсменка успела принять участие в соревнованиях разного уровня и неоднократно завоевала призовые места: «Я заинтересовалась шахматами, когда рядом с нами открылся шахматный клуб. Мама заметила его и привела меня туда. С этого момента я постепенно начала изучать базовые ходы. Мне легче всего давался детский мат, его я освоила быстрее всего. Я участвовала в соревнованиях в Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане и Алматы. На чемпионате в Алматы со мной соревновались ребята из Кыргызстана, Узбекистана и России».



Кентауский интеллектуальный центр работает с 2021 года. Его основателем стал международный судья по шахматам Асхат Шота. Сегодня он обучает юных шахматистов, делится профессиональным опытом и помогает воспитанникам добиваться высоких результатов: «Сейчас нашу секцию посещают около 40 человек. Многие наши ученики уже окончили школу и ушли. Остальные продолжают заниматься здесь и активно участвуют в соревнованиях. Мы принимаем детей с четырёх лет. В целом шахматным возрастом считается восемь лет. Все официальные соревнования проходят в категориях до восьми лет. Даже если ребёнку четыре-пять лет, он может выступать в категории до восьми лет».



В центре развивают не только шахматы, но и другие интеллектуальные дисциплины. Здесь работают секции по тогызкумалаку и шашкам, а для юных спортсменов регулярно проводят городские и областные турниры.