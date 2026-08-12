Шымкент вышел в лидеры по динамике сделок с жильём

В Шымкенте в июле заметно оживился рынок жилья. По сравнению с июнем количество сделок купли-продажи недвижимости в городе увеличилось на 14,2%. Это самый высокий показатель роста среди регионов Казахстана.

В целом по стране динамика оказалась обратной. В июле 2026 года зарегистрировано 37 158 сделок купли-продажи жилья, что на 4,9% меньше, чем месяцем ранее. В июне было заключено 39 053 сделки.

После Шымкента наиболее заметный рост числа сделок зафиксирован в Западно-Казахстанской области — на 14%, а также в Жамбылской области — на 11,5%. При этом существенное снижение отмечено в Мангистауской области — на 33,7%, Карагандинской — на 28,7% и Туркестанской — на 22,4%.

Положительная динамика в Шымкенте наблюдается и на рынке частных домов. В июле количество сделок с индивидуальным жильём в городе выросло на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В целом по Казахстану за месяц зарегистрировано 8 583 сделки с частными домами — на 10,8% меньше июньского показателя.

Основная часть сделок в стране по-прежнему приходится на квартиры в многоквартирных домах. В июле их было зарегистрировано 28 575, или 76,9% от общего количества сделок. Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры — за месяц продано 11 056 таких объектов.

В годовом выражении рынок жилья также показывает снижение. По сравнению с июлем 2025 года количество сделок в Казахстане сократилось на 6,5% — с 39 742 до 37 158. По итогам января–июля 2026 года снижение составило 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.