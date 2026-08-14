Хроника дела Нурай

11 января 2026 года. Шымкент.
Возле дома Нурай Серикбай происходит убийство, которое вскоре получает широкий общественный резонанс. 21-летняя девушка получает множественные ножевые ранения и погибает на месте. По версии следствия, подозреваемый заранее приехал к её дому с ножом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни Нурай.
13 января 28-летнего Шерхана Аймахана, знакомого погибшей, задерживают примерно в десяти километрах от Шымкента.
Следствие устанавливает, что конфликт между ними начался ещё в 2025 году. По версии обвинения, мужчина предлагал Нурай создать семью, но получил отказ. Позже, как утверждает следствие, он против её воли вывез девушку из Алматы. Затем продолжил преследование. Только в октябре, согласно обвинительному акту, Аймахан звонил Нурай не менее 154 раз. Эти действия квалифицировали как сталкинг и принуждение к браку.
После убийства возникает вопрос и к работе полиции.
20 января президент Касым-Жомарт Токаев поручает дать правовую оценку действиям сотрудников полиции Шымкента. В тот же день становится известно об увольнении начальника городского департамента полиции и его первого заместителя.
В феврале обвинение по убийству переквалифицируют на убийство с особой жестокостью.
В апреле итоговая судебно-психиатрическая экспертиза признаёт Аймахана вменяемым и устанавливает, что он мог осознавать свои действия и руководить ими.
21 июля начинается судебный процесс.
В суде становится известно: Нурай получила 35 ножевых ранений — девять колото-проникающих и 24 колото-резаных. Часть ранений, по данным эксперта, была нанесена при жизни девушки.
Подсудимый вину полностью не признаёт. Он утверждает, что между ними произошла ссора, а дальнейшие события не помнит. Аймахан также заявляет, что находился в состоянии аффекта. Однако экспертиза физиологический аффект не подтверждает.
11 августа в прениях прокурор просит для подсудимого пожизненное лишение свободы. Такое же наказание поддерживает потерпевшая сторона.
12 августа Аймахан выступает с последним словом, просит прощения у семьи Нурай, но вновь ставит под сомнение выводы экспертов.
13 августа 2026 года суд оглашает приговор.
Шерхан Аймахан признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сталкинге и принуждении к вступлению в брак. Наказание — пожизненное лишение свободы в учреждении чрезвычайной безопасности. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшей стороне 25 миллионов теңге моральной компенсации.
ФИНАЛ:
Так завершилось одно из самых резонансных уголовных дел года — от сообщений о преследовании и трагедии до расследования, экспертиз и судебного процесса, завершившегося пожизненным приговором.