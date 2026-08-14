Хроника дела Нурай

11 января 2026 года. Шымкент.

Возле дома Нурай Серикбай происходит убийство, которое вскоре получает широкий общественный резонанс. 21-летняя девушка получает множественные ножевые ранения и погибает на месте. По версии следствия, подозреваемый заранее приехал к её дому с ножом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни Нурай.

13 января 28-летнего Шерхана Аймахана, знакомого погибшей, задерживают примерно в десяти километрах от Шымкента.

Следствие устанавливает, что конфликт между ними начался ещё в 2025 году. По версии обвинения, мужчина предлагал Нурай создать семью, но получил отказ. Позже, как утверждает следствие, он против её воли вывез девушку из Алматы. Затем продолжил преследование. Только в октябре, согласно обвинительному акту, Аймахан звонил Нурай не менее 154 раз. Эти действия квалифицировали как сталкинг и принуждение к браку.

После убийства возникает вопрос и к работе полиции.

20 января президент Касым-Жомарт Токаев поручает дать правовую оценку действиям сотрудников полиции Шымкента. В тот же день становится известно об увольнении начальника городского департамента полиции и его первого заместителя.

В феврале обвинение по убийству переквалифицируют на убийство с особой жестокостью.

В апреле итоговая судебно-психиатрическая экспертиза признаёт Аймахана вменяемым и устанавливает, что он мог осознавать свои действия и руководить ими.

21 июля начинается судебный процесс.

В суде становится известно: Нурай получила 35 ножевых ранений — девять колото-проникающих и 24 колото-резаных. Часть ранений, по данным эксперта, была нанесена при жизни девушки.

Подсудимый вину полностью не признаёт. Он утверждает, что между ними произошла ссора, а дальнейшие события не помнит. Аймахан также заявляет, что находился в состоянии аффекта. Однако экспертиза физиологический аффект не подтверждает.

11 августа в прениях прокурор просит для подсудимого пожизненное лишение свободы. Такое же наказание поддерживает потерпевшая сторона.

12 августа Аймахан выступает с последним словом, просит прощения у семьи Нурай, но вновь ставит под сомнение выводы экспертов.

13 августа 2026 года суд оглашает приговор.

Шерхан Аймахан признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сталкинге и принуждении к вступлению в брак. Наказание — пожизненное лишение свободы в учреждении чрезвычайной безопасности. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшей стороне 25 миллионов теңге моральной компенсации.

ФИНАЛ:

Так завершилось одно из самых резонансных уголовных дел года — от сообщений о преследовании и трагедии до расследования, экспертиз и судебного процесса, завершившегося пожизненным приговором.