Два препарата «Трамадол Ланнахер» лишились регистрации в Казахстане

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана сообщил об отзыве регистрационных удостоверений двух лекарственных препаратов «Трамадол Ланнахер» в дозировках 100 и 150 мг.

Соответствующее решение принято приказом комитета от 5 августа 2026 года № 330-НҚ.

Речь идет о препарате «Трамадол Ланнахер» в форме таблеток ретард, покрытых пленочной оболочкой, в дозировках 100 и 150 мг.

Регистрационные удостоверения отозваны по инициативе их держателя — ООО «Бауш Хелс» из Российской Федерации. Причиной стало бизнес-решение компании.

В ведомстве подчеркнули, что отзыв регистрации не связан с качеством, эффективностью или безопасностью препаратов. Нарушений соответствующих требований выявлено не было.

По состоянию на 13 августа 2026 года в Государственном реестре лекарственных средств Казахстана зарегистрировано семь препаратов, содержащих трамадол.

Их выпускают три производителя — Protech Biopharma Pvt. Ltd. из Индии, G.L. Pharma GmbH из Австрии и казахстанское АО «Химфарм».

В дозировке 100 мг зарегистрирован препарат «Трамадол Ланнахер» в форме раствора для инъекций 100 мг/2 мл производства G.L. Pharma GmbH.

При этом препаратов с трамадолом в дозировке 150 мг по состоянию на 13 августа 2026 года в государственном реестре не зарегистрировано.

Подробная информация о зарегистрированных в Казахстане лекарственных средствах, содержащих трамадол, представлена в соответствующем реестре.