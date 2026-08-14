Почему привычных птиц в Шымкенте становится меньше

Пропали воробьи, не видно синиц, а гнезда ласточек встречаются все реже. Жители Шымкента обратили внимание, что привычные для мегаполиса птицы встречаются не так часто, зато майны встречаются всё чаще.

Горожане связывают исчезновение привычных пернатых с появлением саранчового скворца и называют его одной из возможных причин:

-«Скворцы, стрижи ласточки. Вот раньше я удода видел, сейчас что-то не видно».

-«Воробьи, ласточки, голуби, соловьи».

-«Воробьи, шпаки, голуби, ласточки».

Экоактивист и орнитолог Олег Хан не считает, что майны напрямую вытесняют другие виды птиц. По его словам, эти пернатые действительно могут конкурировать с воробьями и синицами за пищу и места обитания, однако говорить о существенном влиянии на их численность пока оснований нет. Конкуренция между разными видами — естественная часть экосистемы отмечает молодой человек

«Когнитивная терминология, это когда человек видит картинку, видит ее достаточно часто, так он ее и воспринимает. То что много птиц майн, мы видим что каких-то птиц становится меньше, майны достаточно задиристые птицы», — говорит экоактивист.

Бороться с майнами тоже не стоит говорит активист и отмечает, что эти «афганские скворцы» просто подстроились под существование в мегаполисе, другие же не смогли ужиться из-за изменения городской среды и уничтожения мест обитания.

«По факту эта птица просто хорошо адаптировалась к городским условиям они действительно конкурирует между друг другом за еду, но если мы берем например воробьев, которых опять же приравниваю, что их майны уничтожают, то тут зачастую не рассматривает человек ареалы обитания, где гнездятся»,— говорит Олег Хан

Наблюдать за птицами Ринат Хамидулин начал ещё в детстве. Со временем интерес к пернатым перерос в настоящее увлечение: мужчина изучает их поведение, повадки и особенности, а также замечает, как меняется птичий мир Шымкента. По его словам, некоторые виды, которые раньше были привычными для города, сегодня встречаются значительно реже.

«По большей части экологичность, кормовая база играет определенную роль, в тоже время скворцы майна, иранские или афганские их еще называют, отмечаются высокой агрессивностью, сплоченностью, смышленостью и наглостью, возможно поэтому некоторые горожане думают, что эти скворцы могли повлиять на популяцию других городских птиц», — говорит Ринат Хамидулин.

В то же время, Шымкент является своеобразным птичьим транспортным хабом. Весной и зимой к частенько залетают пернатые гости, которые гостят в городе некоторое время, а потом продолжают свой свой путь. Постоянную массу птичьего населения города составляют: майны, черные дрозды, воробьи, несколько видов горлинок, сороки и вороны.