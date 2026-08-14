Яблоки в Шымкенте оказались самыми дешевыми в стране

По состоянию на 12 августа 2026 года в Казахстане зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров.

За неделю больше всего подешевел картофель — на 4,2%. Цены на белокочанную капусту снизились на 1,2%, яблоки — на 1,1%, лук и морковь — на 1%. Твердые и полутвердые сыры стали дешевле на 0,3%, творог жирностью 5–9% и соль — на 0,2%, пшеничная мука первого сорта и сметана — на 0,1%.

При этом стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта, макаронных изделий, говядины с костями и без костей, конины, молока, яиц и сливочного масла за отчетную неделю не изменилась.

Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты отмечено в нескольких городах страны. Наиболее заметная динамика зафиксирована в Талдыкоргане — минус 0,7%. В Актау и Жезказгане цены снизились на 0,4%, в Петропавловске — на 0,3%, в Астане — на 0,2%. В Караганде, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске и Павлодаре снижение составило 0,1%.

В Алматы, Туркестане, Актобе, Семее и Таразе цены остались на уровне предыдущей недели.

Средняя стоимость картофеля по Казахстану составила 259 теңге за килограмм. Самая низкая цена зафиксирована в Павлодаре — 191 теңге.

Белокочанная капуста в среднем по стране стоила 189 теңге за килограмм. Дешевле всего ее продавали в Туркестане — по 142 теңге, а также в Таразе — по 152 теңге за килограмм.

Средняя стоимость яблок составила 797 тенге за килограмм. При этом самые низкие цены среди городов страны зарегистрированы в Шымкенте — 639 теңге за килограмм.

Из мясной продукции средняя стоимость говядины с костями составила 3 779 теңге за килограмм, куриного мяса — 1 736 теңге.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдение проводится во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице. Данные о динамике цен публикуются Бюро национальной статистики и в информационно-аналитической системе «Талдау».