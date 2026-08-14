Владельцев животных обяжут заботиться о питомцах даже после отказа

В Казахстане вносят изменения в Типовые правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий приказ подготовило Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Изменения касаются случаев, когда владелец больше не может содержать домашнее животное. В такой ситуации он обязан принять меры для дальнейшего устройства питомца. Животное можно передать в приют, пункт временного содержания либо физическому или юридическому лицу, способному обеспечить необходимые условия.

При этом, если животное передают в пункт временного содержания, расходы и обязанности по его содержанию остаются за владельцем или ответственным лицом до определения дальнейшей юридической судьбы питомца.

Также уточняется, что сам по себе отказ от животного не освобождает владельца от обязанностей. Ответственность сохраняется до тех пор, пока право собственности на питомца не перейдет к другому человеку, животное не будет передано в приют либо не будет определена его дальнейшая судьба при нахождении в пункте временного содержания.

Таким образом, просто оставить животное и отказаться от дальнейшей ответственности за него владелец не сможет.

Комитету лесного хозяйства и животного мира поручено обеспечить государственную регистрацию приказа в Министерстве юстиции и после его вступления в силу разместить документ на интернет-ресурсе Министерства экологии и природных ресурсов.

Приказ вводится в действие через десять календарных дней после дня его первого официального опубликования.