Стендовая стрельба: сборная Казахстана готовится к Азиатским играм

В кипрской Ларнаке продолжается учебно-тренировочный сбор национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе.

46 спортсменов и 2 тренера проводят интенсивную подготовку, направленную на повышение спортивного мастерства и улучшение формы перед важными международными соревнованиями.



Богдан Конченко, мастер спорта международного класса: «Здесь мы получаем физические данные, и оттачиваем технику стрельбы. Мы планируем поднятие флага на международной арене и республиканских соревнованиях».



Особый упор делается на стрелковую подготовку, не забывают стрелки и об общей физической подготовке и восстановительных мероприятиях. Особое внимание уделяется координации, концентрации внимания, выносливости и психологической устойчивости спортсменов.



Асылхан Айсалбаев, мастер спорта международного класса: «Мы проводим усиленные тренировки, усиленные нагрузки, много стреляем. Сбор проходит шикарно, поставленные задачи постепенно выполняем, и увеличиваем наши результаты. И соответственно, мы охотно настроены на дальнейшие победы, и поднимать наш флаг Казахстана на международных стартах».



Учебно-тренировочные сборы продлятся до 18 августа, после этого тренерский штаб выберет оптимальный состав сборной для выступления на Азиатских играх.