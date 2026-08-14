В Шымкенте продолжается сезон активности змей

Летний период для спасателей ДЧС не только сезон повышенной готовности на водоёмах, но и время, когда приходится выезжать на вызовы из-за змей. С начала сезона специалисты получили 293 обращения от жителей, заметивших пресмыкающихся. Рептилии заползали в частные дома, магазины, подвалы и даже на верхние этажи.

Как отмечает начальник отдела ДЧС Нурбол Оспанов, годом ранее жалоб было значительно больше. Всему виной жаркий климат который заставляет ползучих искать прохладу.

«Было совершенно 293 выезда на змей, из них 169 отловлено. По сравнению с прошлым годом было 339 выездов из них 201 отловлено», — говорит начальник отдела Ербол Оспанов.

Спасатели отмечают, что горожане зачастую не могут самостоятельно определить ядовитая перед ними змея, или обычный уж. В случае обнаружения нежеланного гостя не стоит предпринимать никаких самостоятельных действий и пытаться поймать гада, нужно сразу обращаться к специалистам.

«Сама по себе змея у людей ассоциируется с опасностью, ведь человек зачастую не знает, с каким именно видом столкнулся и представляет ли он угрозу. Поэтому, когда речь идет о ядовитых змеях, важно не рисковать. Как специалисты по отлову змей, мы в первую очередь советуем не пытаться поймать ее самостоятельно, а сразу позвонить по номеру 112», — говорит Ербол Оспанов.

Стоит помнить о безопасности и на природе, отмечают в ДЧС. В зоологическом саде Шымкента продемонстрировали, какие змеи водятся на юге Казахстана. У нас обитают несколько видов — от безобидных удавчиков и полозов до ядовитого щитомордника. Восточный и песчаный удавчики не представляют опасности для человека.

Узорчатый и разноцветный полозы также не относятся к ядовитым змеям. А вот встреча со щитомордником требует осторожности — его укус может быть опасен для здоровья.

Активный сезон для змей в регионе приходится на период с апреля по октябрь- именно в эти месяцы чаще всего фиксируются случаи их появления и отлова. Будьте внимательны и осторожны.