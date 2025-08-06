В этом году Казахстан готовится к масштабному празднованию юбилея великого поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева.

В начале года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана объявил о запуске республиканской акции «Абайға құрмет» («Почтение Абая»). В рамках этой инициативы, приуроченной к юбилею великого поэта и мыслителя, все регионы страны примут участие в традиционной акции дарения городу Семей. Таким образом, казахстанцы выражают уважение и признательность творческому наследию выдающегося сына нации. В честь этой знаменательной даты по всей республике и за ее пределами проходят торжественные мероприятия, культурные акции и просветительские проекты.

Национальное значение Абай – ключевая фигура в казахской культуре и национальном самосознании нашего народа. Его творчество и идеи о свободе мысли, нравственности и образовании остаются актуальными и сегодня. Юбилей поэта – это не просто дань памяти, а важный повод вновь обратиться к его наследию, переосмыслить значение его трудов для современности и будущего.

В нашем городе с именем Абая связано немало мест. И когда мы представляем его, то нам сразу же вспоминается излюбленный местными жителями парк Абая. А людям, которые любят читать, проводить время с книгой в тишине и спокойствии, на ум сразу же приходит библиотека, названная в честь народного мыслителя. А расположилась она по соседству с парком. Сегодня эти места несут особенную, ключевую роль. Они связаны не только с именем мыслителя и поэта, это места, где Абай живет на полках, в сердцах и сознании людей.

Основные мероприятия

В праздничной программе – много событий и мероприятий, поэтому каждый найдет что-то свое.

1. В Шымкенте состоится финал республиканского конкурса «Абай әлемі».

10 августа 2025 года в 9:00 в парке Абая в Шымкенте пройдет финальный этап республиканского конкурса «Абай әлемі», посвященного жизни и творчеству великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Организаторами выступают акимат города и Централизованная библиотечная система имени Абая.

Цели конкурса – привлечь внимание молодежи к художественной литературе и поэзии, а также углубить интерес к культурному наследию Абая.

Конкурс проводится в два этапа.

Отборочный тур под названием «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» прошел в онлайн-формате с 1 июня по 15 июля. В нем приняли участие 150 человек не только из разных регионов Казахстана, но и из-за рубежа. География участников охватила практически весь мир, что говорит о широкой популярности и признании творчества Абая. По итогам голосования в финал прошли 22 участника, набравшие наибольшее количество лайков.

Финальный этап пройдет в офлайн-формате. Каждый участник должен будет выразительно прочитать произведение Абая на сцене, а также представить краткую научную справку, исследование или интересные факты о поэте.

Завершающей частью испытания станет серия вопросов жюри, касающихся жизни и творчества Абая.

Кроме почета и признания, финалистов ожидают щедрые денежные призы. Обладатель Гран-при получит миллион тенге, за первое место предусмотрено 700 тыс. тенге, за второе – 500 тыс. тенге, за третье – 300 тыс. тенге. Остальные 15 финалистов не останутся без награды: каждому будет вручено по 150 тыс. тенге.

Финал конкурса обещает стать значимым культурным событием не только для Шымкента, но и для всех ценителей казахской литературы. Организаторы приглашают шымкентцев и гостей города поддержать участников и окунуться в поэтическую атмосферу, вдохновленную наследием великого Абая.

2. Литературный вечер «Абайға тағзым».

7 августа 2025 года в городской универсальной библиотеке имени А. Пушкина состоится литературный вечер под названием «Абайға тағзым» – это дань уважения великому казахскому поэту, просветителю и мыслителю Абаю Кунанбаеву.

Мероприятие приурочено ко дню рождения Абая и станет важной частью серии культурных событий, посвященных его наследию. Вечер соберет любителей литературы, преподавателей, школьников, студентов и всех, кто ценит глубокую поэзию, философию и духовные идеи великого поэта.

В программе вечера – чтение стихов Абая, музыкальные выступления на слова его произведений, а также выступления литературоведов и исследователей, которые поделятся интересными фактами о жизни и творческом пути поэта. Гости смогут услышать размышления о значении наследия Абая в современном мире и его влиянии на казахскую культуру и национальное самосознание.

Литературный вечер «Абайға тағзым» станет не только местом встречи ценителей поэзии, но и пространством живого диалога о вечных ценностях, которые Абай воспевал в своих произведениях: о мудрости, справедливости, труде, любви к знаниям и родному слову.

Не только в Казахстане

Творчество великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева выходит далеко за пределы его родной страны. Сегодня имя Абая звучит на разных языках, его произведения переводятся, изучаются и находят отклик в сердцах людей по всему миру. Центры Абая открываются за рубежом, проходят международные конференции и литературные вечера, посвященные его наследию. Это подтверждает, что Абай – фигура мирового масштаба, а его идеи о гуманизме, знаниях и духовности остаются актуальными и сегодня.

В Подгорице открылся центр Абая

В столице Черногории Подгорице на базе Национальной библиотеки состоялось торжественное открытие центра Абая, приуроченное к 180-летию со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Инициатива была реализована при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информации РК.

Цели проекта – расширить международное присутствие казахской культуры и представить творчество Абая как неотъемлемую часть мирового литературного и философского наследия.

Открытие центра стало символичным шагом в деле культурного диалога между Казахстаном и Черногорией. Центр будет выполнять важную просветительскую миссию: здесь планируется проводить литературные встречи, научные дискуссии, презентации и выставки, посвященные жизни и творчеству Абая.

В Ереване появился парк имени Абая

В столице Армении Ереване в рамках Дней культуры Казахстана состоялось торжественное открытие парка имени Абая Кунанбайулы. Новый парк стал символом дружбы и культурного сотрудничества между двумя странами.

Проект реализован в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Армению.

В честь открытия парка министры культуры Казахстана и Армении совместно высадили деревья, тем самым подчеркнув стремление к укреплению двусторонних связей. Посаженные деревья стали живым символом роста, преемственности и развития культурного диалога между народами.

Шаг к будущему

Празднование юбилея Абая – это не просто формальность, а живая возможность вдохновиться его мудростью, вновь услышать его «Слова назидания», увидеть в них ориентиры для сегодняшнего общества. Все мероприятия станут не только воспоминанием о великом прошлом, но и шагом к духовному будущему Казахстана.

Жанна Курманбекова