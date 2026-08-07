Литературные слушания к дню рождения Абая

В библиотеке имени Пушкина состоялись музыкально-литературные слушания «Слово Абая — путь к сердцу». Событие было приурочено ко дню рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Участники слушаний познакомились с мудрыми изречениями, стихотворениями и наследием автора.

Укилимай Исабек с детства изучает творчество Абая Кунанбайулы и сегодня продолжает популяризировать наследие великого поэта. Работая библиотекарем, она уделяет особое внимание привлечению молодёжи к произведениям великого автора. Стихи и слова назидания мыслителя учат стремлению к знаниям, трудолюбию и духовному развитию, помогая глубже понять жизненные ценности: «Я читаю Абая с детства. Можно сказать, что именно через Абая, Миржакыпа и Магжана я пришла в литературу. Впервые познакомилась с произведениями Абая ещё в 3–4 классе. Сегодня я знаю наизусть слова назидания Абая и почти 100 его стихотворений. Познавая Абая, мы познаём всю сущность казахского народа, узнаём свою историю и можем лучше понять прошлое».

В рамках литературных слушаний участники познакомились с творческим наследием Абая и внесли свою лепту. Гости читали произведения, исполняли песни и делились размышлениями о значении трудов мыслителя.

По словам Сундета Сейитова, сотрудника КГУ «Городская универсальная библиотека имени А. Пушкина», такие мероприятия способствуют развитию интереса молодёжи к чтению и помогают сохранять уважение к национальным ценностям: «Чтобы глубже объяснить творчество Абая, необходимо заинтересовать детей и привлечь их внимание. У Абая есть различные лирические произведения, стихи о природе, произведения для детей, а также песни. Именно через музыку и творчество великого поэта мы можем заинтересовать подрастающее поколение. Благодаря таким мероприятиям мы стараемся рассказывать об Абае доступным и понятным языком».

Подобные литературно-познавательные мероприятия проводятся на постоянной основе. Их главная цель — повысить интерес молодого поколения к творчеству Абая и сформировать любовь к национальной литературе.

Наследие Абая открывает широкие возможности для расширения мировоззрения молодёжи, укрепления духовных ценностей и воспитания нравственных качеств. Такие встречи помогают сохранять национальное достояние и передавать бесценное наследие великого поэта будущим поколениям.