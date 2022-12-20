Почему строительство тоннеля «Западная Европа — Западный Китай» затянулось

В Туркестанской области затянулось строительство тоннеля международной автомагистрали «Западная Европа — Западный Китай». Его возводят уже десять лет, и завершить работы планируют только к концу 2023-го года, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Строящийся 840-мертовый тоннель транзитного коридора Западная Европа — Западный Китай должны были сдать в эксплуатацию несколько лет назад. Но работы всё ещё идут. Водителям приходится ездить через село Шакпак баба.

«Детей здесь много. Младшие классы вечером учатся. После семи домой идут. Темнеет уже в это время. Опасно очень, и аварии часто у нас», — говорит Динмухаммед Омар, ученик 11 класса.

Сельчане беспокоятся за безопасность детей. Многие вынуждены отвозить и привозить школьников на машине. А ещё говорят, тут часто сбивают животных. Работой дорожных подрядчиков люди недовольны.

«Раньше говорят, иранцы дорогу делали. Теперь из Азербайджана здесь трудятся, всего 20 человек. Это же будет еще несколько лет продолжаться строительство«, — говорит Сабырбек Манабаев, житель села.

В Комитете автодорог сообщили, что фирма из Ирана, которая изначально выиграла тендер, действительно обанкротилась и не завершила работу. После повторного конкурса к строительству приступила компания из Азербайджана, и она тоже опаздывает по срокам.

«Эта компания приступила к работе в 2018 году. По договору завершить объект должны были в 2021-ом. Но из-за пандемии произошла задержка, так как многие материалы для строительства тоннеля завозятся из зарубежа. Теперь в следующем году только сдадут в эксплуатацию», — говорит Жандос Егембаев, руководитель управления комитета автодорог.

Сейчас один участок подземного тоннеля полностью завершён, на втором осталось ещё метров тридцать. В следующем году здесь продолжат работы по установке противопожарных устройств и системы воздухообмена.