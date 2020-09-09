С ноября планируется ввести оплату за проезд по автотрассе Шымкент — Жибек жолы.

Пока три арки с терминалами для оплаты будут работать в тестовом режиме, и оплачивать проезд предстоит только водителям грузовых автомашин.

Со следующего года на за проезд по территории Туркестанской области — 300 км водители будут платить. Пока проезд легковых машин за каждый километр оценен в 1 тенге. Неизвестно по какой плате будут передвигаться грузовые. При установлении цены будут учитываться вес и категория грузовых машин говорят специалисты.

Ерлан Кенжеханов, заместитель руководителя Туркестанского областного филиала РГП «КазАвтоЖол»:» По платной дороге свыше 300 километров из 10 арок контроля установлены три и 3 центра по работе с клиентами. В текущем году планируется участок Шымкент-Ташкент-Шымкент передать в тестовый режим».

До конца года планируется ввести платный проезд на трассе Шымкент-Жибек жолы. сейчас завершается установка оборудования для приема оплаты на трех арках. После тестирования его работы, уже зимой 2021 года, Комитет автодорог РК планирует сделать платными еще два участка: Шымкент — Жамбыл и Шымкент — Туркестан.

Как же отнеслись к таким новшествам водители.

Водитель:» Да, я против введения платы за проезд»

Водитель:»Я вообще против.Как это платить?»

Для жителей и владельцев легковых автомобилей прорабатывается вариант введения годовых абонементов на проезд по платным автодорогам. Цены на проезд будут озвучены к ноябрю.

Шынар Оразова