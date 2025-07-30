Как не попасть в ловушку при заказе еды онлайн!

Еда с доставкой удобно, быстро и вкусно. Но насколько она безопасна?

С наступлением жары особенно важно внимательно относиться к выбору сервиса и качеству продуктов. За красивыми фото и быстрым сервисом может скрываться риск для здоровья, особенно если заказывать у непроверенных продавцов в соцсетях.

Как сделать заказ безопасным и избежать неприятностей? Смотрите! Читайте!

Популярность онлайн-заказа еды продолжает расти, и вместе с этим увеличивается ответственность всех участников процесса — от производителя до потребителя. Безопасность продуктов питания — это комплексный вопрос, включающий соблюдение санитарных норм на всех этапах: от приготовления до доставки.

Для потребителей важно быть внимательными и тщательно проверять информацию о продавце. Курьеры же говорят, что отвечают только за своевременную доставку и сохранность упаковки, они не несут ответственности за качество и безопасность приготовленных продуктов.

— Мы получаем еду и храним её в термосумке. Горячее остается горячим, примерно часа полтора, пока доставляем. Мы не отвечаем за еду, главное, нам дают — мы перевозим и отдаем клиенту.

Отношение горожан к онлайн-доставке еды неоднозначное. Для одних — это удобство, экономия времени и привычный способ питания. Другие же считают: покупать еду в интернете — риск, особенно в летнюю жару.

— Иногда для всей семьи заказываем, нам все нравится, свежее все приносят. Дети рады, иногда с детьми трудно куда-то выходить, лучше домой закажем;

— Это, когда доставляют еду, сейчас на велосипедах, пешком ходят, тут возникают сомнения, будет ли еда свежая.

— Я не пользуюсь доставкой уже год, так как однажды мне отправили испорченную еду.

С развитием сервиса доставки еды через Интернет, увеличивается и количество обращений в медицинские учреждения с симптомами пищевых отравлений и кишечных инфекций. Специалисты связывают это с тем, что не всегда можно проверить условия приготовления и хранения заказанных продуктов.

Эксперты настоятельно рекомендуют выбирать для заказа только проверенных и официальных поставщиков, которые соблюдают санитарные нормы и имеют необходимые разрешения. Особое внимание стоит уделять целостности упаковки, маркировке и срокам годности.

Асель Даулетова, руководитель отдела городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента: «Существует ряд санитарных требований к доставке еды, особенно если речь идет о заказах от физических лиц с объектов общественного питания. Курьеры, осуществляющие доставку, обязаны иметь медицинскую книжку, быть в чистой одежде, использовать перчатки и не иметь открытых ран на руках.

Термосумка — обязательный атрибут, который помогает сохранить нужную температуру блюд во время транспортировки. Не менее важно, чтобы потребитель знал, во сколько еда была помещена в контейнер, а также соблюдал условия и сроки хранения.

Соусы, приправы и заправки должны доставляться исключительно в отдельных упаковках. Категорически не допускается предварительная заправка блюд и салатов до момента доставки — это нарушает санитарные нормы и увеличивает риск порчи продуктов».

Ответственность за безопасность еды лежит не только на производителях и службах доставки, но и на самих потребителях. Кроме того, специалисты советуют обязательно сохранять чек — только при наличии подтверждающего документа можно инициировать проверку в случае отравления или некачественной еды.