Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге

Необычная история произошла в третьем мегаполисе страны. Парень пытался заказать еду с доставкой на дом и обнаружил у себя на счете минус 500 тысяч тенге.

В Управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель с сообщением о мошенничестве. Со слов потерпевшего, друг взял у него телефон, чтобы через специальное приложение для доставки еды заказать обед на дом.

После оформления заказа с банковского счета мужчины списалось 500 690 тенге. Как выяснилось позже, эти деньги ушли не на еду, а в карман друга, который под предлогом заказа еды, взял телефон и перечислил себе средства через онлайн-банкинг.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Ленгера. Его задержали в течение суток и возбудили уголовное дело 190 УК РК “мошенничество”. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.