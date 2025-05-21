В Яндекс Go в Туркестане появился сервис доставки еды из ресторанов

Теперь в Туркестане через приложение Яндекс Go можно заказать блюда из ресторанов с доставкой на дом или в офис. К сервису уже присоединились Bauyrdaq, Wow plov, Dubai Doner, Salam Bro и другие заведения. Список партнёров будет пополняться.

Сделать заказ можно в разделе Еда в приложении Яндекс Go. Среднее время доставки составляет около 30 минут. Минимизировать время ожидания позволяют алгоритмы сервиса: они анализируют расположение ресторанов и магазинов и строят оптимальные маршруты для курьеров. Статус заказа и местоположение курьера отображаются в приложении в режиме реального времени.

На первый заказ действует скидка 2000 тенге и бесплатная доставка. Предложение автоматически применяется при оформлении заказа. Оплата возможна банковской картой, привязанной к аккаунту в Яндекс Go.

Сервис доставки еды от Яндекс Go сегодня доступен в 17 городах Казахстана.