Мудрость Абая в единстве семьи и духе поколений

15 мая во всём мире отмечается Международный день семьи. В Шымкенте эту дату решили отметить особенным образом — через творчество великого поэта Абая. Его произведения, наполненные глубокими мыслями о семье, воспитании и духовных ценностях, стали центром внимания на праздничном мероприятии.

Духовное возрождение начинается с великой культуры. В Шымкенте празднование Международного дня семьи прошло под знаком мудрости Абая. В доме культуры посёлка Акжар объединились учащиеся четырёх школ. Юные исполнители со сцены читали наизусть стихи, пропитанные философией великого мыслителя.

Их проникновенные выступления наполнили зал теплотой и вызвали неподдельные эмоции у зрителей. Мероприятие стало не только сценой для детского таланта, но и поводом для творческого общения между поколениями — жители также выступили, причем, они практически вжились в образы героев произведений Абая.

Саним Калиеа, жительница Шымкента: «Сегодня я исполняю роль бабушки Абая. Наши школьники и педагоги очень старались — готовили костюмы, делали изделия своими руками. Благодарю организаторов за это душевное событие».

Шакира Райымбава, жительница Шымкента: «Каждое слово, каждая строка Абая — это урок. Через его поэзию дети учатся любви к семье, уважению к старшим. Очень символично, что всё это происходит в День семьи».

Организаторы подчёркивают — семейные ценности в произведениях Абая занимают особое место. Его наставления и мысли о нравственности не теряют актуальности и сегодня.

Эльмира Айтжанкызы, директор школы №122: «Цель мероприятия — не просто познакомить с творчеством Абая, а показать, насколько важна семья в становлении личности. Его “Слова назидания” — это настоящее руководство для родителей и детей. Мы хотим, чтобы ученики росли, опираясь на эти ценности».

Праздник, посвящённый наследию Абая, стал примером того, как через культуру можно воспитывать уважение к семье и родным традициям. Гости остались под большим впечатлением, а организаторы пообещали — подобные встречи станут доброй традицией.