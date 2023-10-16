Чемпионов и призеров Азиатских игр наградили денежными сертификатами в Шымкенте

В спортивно-стрелковом комплексе «SHOOTING PLAZA» прошло награждение чемпионов и призеров ХІХ летних Азиатских игр, состоявшихся в китайском Ханчжоу с 23-го сентября по 8-е октября. Спортсменов поздравил аким города Габит Сыздыкбеков вручив победителям соревнований ценные призы.

В ХІХ Азиатских играх приняли участие 66 спортсменов из Шымкента, защищавшие честь Казахстана в 23 видах спорта. Наши атлеты внесли ощутимый вклад в копилку сборной Казахстана, завоевав 5 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Поздравляя победителей соревнований, аким города выразил уверенность, что имена наших атлетов мир ещё услышит на тридцать третьих Олимпийских играх. Габит Сыздыкбеков подчеркнул, что немалая заслуга в этих достижениях и тренеров спортсменов.

«Хотелось бы поблагодарить тренерский состав, который вложил свои силы в подготовку спортсменов. Теперь перед нашими атлетами стоят новые задачи. В следующем году состоятся тридцать третьи Олимпийские игры и одна из задач спортсменов — получение лицензии на эти соревнования. И я уверен, что и в следующем году наши спортсмены не подведут и защитят честь Казахстана и нашего спорта. А мы сделаем всё со своей стороны, чтобы создать условия для достижения хороших результатов», — сказал аким г. Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Каждого спортсмена, завоевавшего медаль на Азиатских играх, лично поздравил аким города, пожелав успехов и добиться олимпийских лицензий. 18-летняя Зухра Ирназарова стала чемпионом Азиатских игр в пулевой стрельбе по движущийся мишени, набрав в финале 560 очков. Чтобы завоевать золотую медаль, ей пришлось отдать много сил.

«Соревнования прошли достаточно интересно и каждый из нас участников соревнований выложился на полную. Мы долго тренировались и старались для этих соревнований. Я хочу сказать большое спасибо своему личному тренеру Юнусметовой Наталье Валерьевне, за то что готовила меня к этим Азиатским играм и я считаю, что это наша с ней общая победа», — рассказала победитель XIX Азиатских игр по пулевой стрельбе Зухра Ирназарова,

Каждому из спортсменов победителей Азиатских игр вручили денежные сертификаты. Золотые призёры получили по миллиону тенге, а спортсмены, занявшие вторые и третьи места по 700 тысяч. Не остались без внимания и тренеры спортсменов. Им вручили сертификаты на сумму 500 тысяч тенге.