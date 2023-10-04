Дальше-больше: победителей Азиатских игр встретили в аэропорту Шымкента

Шымкентские спортсмены вернулись домой с триумфальной победой на Азиатских играх. В Китае наша сборная пополнила копилку Казахстана 7 медалями, передает OTYRAR.

В аэропорту Шымкента царит праздничная атмосфера. В зале прилётов готовность номер один. С минуты на минуту с трапа самолета сойдут чемпионы.

На азиатских играх сборная команда Шымкента по стрелковым видам спорта завоевала 7 медалей: два золота, два серебра и три бронзы. Чемпионов традиционно встречают с почётом: дарят цветы, играет оркестр, родные одаривают спортсменов теплыми объятиями.

Настоящий фурор на азиатских играх произвела Зухра Ирназарова. Она стала лучшей в одиночном зачете, виртуозно поразив движущуюся мишень. Спортсменка завоевала золотую медаль по пулевой стрельбе. Несмотря на успех, Зухра ведёт себя скромно и сдержанно. Говорит, что это только начало.

Зухра Ирназарова, выиграла золотую медаль на Азиатских играх:

«Соревнования прошли отлично, мы со своей командой выступили просто прекрасно и заняли много призовых мест. Настроение после соревнований просто отличное и мне очень понравилось как нас встретили. Но, дальше больше, надеюсь мы принесем еще больше медалей со следующих соревнований. Я благодарна за подготовку. И спасибо огромное всей федерации стрельбы, которая дала нам такую возможность готовится к большим Азиатским играм».

Гульнара Ирназарова, мать Зухры Ирназаровой:

«Очень рада, что мои дочки выиграли. Фатима и Зухра — они очень долго к этому шли. Как я уже говорила, это было для нас хобби. Но, они сами не знают того как из хобби переросло все в спорт и это дало такие прекрасные результаты».

Отличился на Азиатских играх и тхэквондист Смайыл Дуйсебай. Он стал бронзовым призером, уступив хозяину соревнований из Китая. Смайыл уже поставил перед собой новую цель — этап Гран-при и предстоящие Олипийские игры.

Смайыл Дуйсебай, выиграл бронзовую медаль на Азиатских играх:

«Я впервые участвую в Азиатских играх. Я выиграл бронзу и рад этому, хотя ехал за золотом. Когда выиграл бронзу, сразу позвонил родным. А они уже всё знали, потому что видели меня по телевизору. Я уступил сопернику из Китая. Я ранее одерживал над ним победы, на чемпионате Азии, но тут он выступал у себя на Родине, поэтому сыграла, думаю, сильная поддержка. Теперь планирую завоевать лицензию на Олимпийские игры».

С победой поздравляют чемпионов замакима Шымкента Куаныш Асылов, депутат маслихата и глава управления физической культуры и спорта. Чиновники пообещали отметить их большой вклад в развитие спорта Казахстана.

Куаныш Асылов, первый заместитель акима г. Шымкента:

«Дорогие друзья, сегодня наши спортсмены сделали праздник для нашей страны, для нашего города. Сегодня приехала наша гордость. Мы гордились, мы смотрели, мы переживали за них и они нас не подвели».

Бауыржан Туманбаев, руководитель управления физической культуры и спорта г. Шымкента:

«Сегодня мы с почетом встретили наших чемпионов первой группы. Есть определенный презент, который определило Правительство для них, помимо этого совместно со спонсорами и федерациями, на следующей неделе планируем устроить для них праздничное мероприятие. Вторая группа шымкентских спортсменов только поехали, соревнования закончатся 8 октября. Мы возлагаем на них большие надежды, соревнования пройдут по борьбе и карате».

Сборную команду Казахстана представили 18 стрелков из Шымкента. В общекомандном зачете сборная команда Казахстана по стрелковым видам спорта заняла 3 место среди 45 стран.