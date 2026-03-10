Спортсмены Туркестанской области завоевали медали на Юношеских Азиатских играх

В Бахрейне прошли третьи Юношеские Азиатские игры. Молодые борцы и боксёры из Туркестанской области, выступавшие в составе сборной Казахстана, продемонстрировали высокие результаты и пополнили копилку национальной команды медалями.

В соревнованиях по вольной борьбе золотую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Бегасыл Асанбек. Бронзовыми призёрами стали Нуртай Наров (71 кг) и Агабек Бакдаулет (45 кг).

Успешно выступили представители региона и в боксе. Нурмахан Жумагали (50 кг) стал обладателем золотой медали и завоевал титул чемпиона Азии. Серебряную награду в весовой категории до 46 кг выиграл Арман Мырсабит.

Победителей и призёров соревнований принял заместитель акима Туркестанская область Ертай Алтаев. Во время встречи спортсменам выразили благодарность за достойное представление региона на международной арене.

«Это престижное международное соревнование с высочайшим уровнем конкуренции, которое проводится раз в четыре года. Выражаю огромную благодарность нашим спортсменам, которые защитили честь региона и подняли флаг нашей страны в столь упорной борьбе», — отметил Ертай Алтаев.

Он также пожелал спортсменам дальнейших успехов на международных стартах.

«Желаю вам и впредь показывать высокие результаты. Наша общая цель — увидеть вас на олимпийском пьедестале почёта», — подчеркнул он.