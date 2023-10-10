Легкоатлет из Шымкента стал бронзовым призёром Азиатских игр 2023

Шымкентский легкоатлет, завоевавший бронзовую медаль на Азиатских играх, вернулся в Казахстан. Дмитрий Коблов говорит, что эта бронзовая награда для него равна золоту. Спортсмена, выступившего в смешанной эстафете и подарившего гордость за страну, на железнодорожном вокзале встретили родственники, друзья и болельщики.

Эта награда равна золоту, не смотря на то, что вылита из другого металла. В Китае спортсмен из Шымкента, смог занять одну из ступеней пьедестала почёта. На Азиатских играх легкоатлет Дмитрий Коблов внёс в копилку страны бронзовую медаль.

«Большое спасибо за поздравления, за теплую встречу. Хотя эта медаль бронзовая, для меня она на вес золота. Наверное мы не ожидали этой медали, но старались, готовились. И, как видите, это результат», — говорит бронзовый призер Азиатских игр Дмитрий Коблов.

Нет предела радости и у тренера, подготовившего спортсмена к соревнованиям в Китае. Он говорит, что команда усиленно готовилась к этим соревнованиям. И надеется, что в следующих играх результат будет лучше.

«Настроение отличное. Дима Коблов участвует в Азиатских играх уже третий раз. В 1-й раз он участвовал в Инчхоне в 2004-ом году. Туда он поехал с лучшим результатом в Азии, но там случился форс-мажор, он получили травму и сошёл с дистанции. В 2018 году он завоевал серебряную медаль в эстафете микс. И вот в этот раз спустя 5 лет снова завоевал медаль в этой же дисциплине», — рассказал тренер центра подготовки олимпийского резерва Константин Редько.

В эстафете микс, четыре по 400 метров, сборная Казахстана заняла третье место после Бахрейна и Индии. Наш соотечественник преодолел дистанцию за 3 минуты 24 секунды.