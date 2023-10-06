Шымкент встретил победителей и призеров Азиатских игр по байдарке и каноэ

В аэропорту Шымкента встретили победителей и призеров Азиатских игр по байдарке и каноэ. Спортсмены поделились эмоциями и рассказали, как одержали победу над соперниками. Обладатель золотой медали признался: достичь такого результата удалось благодаря усиленным тренировкам, правильному настрою и поддержке близких.

Громкими аплодисментами, в торжественной обстановке, встречают чемпионов Азиатских игр по байдарке и каноэ в аэропорту Шымкента. Тимофей Емельянов испытывает особенные эмоции от победы. Впервые он оказался на пьедестале почёта без братьев. Бронзовую медаль он заслуженно заработал в индивидуальных соревнованиях по гребле на каноэ на дистанции 1000 метров.

Тимофей Емельянов, обладатель бронзовой медали в гребле на байдарках и каноэ Азиатских игр: «Это были мои 4 Азиатские игры в карьере. Я завоевал серебряную медаль в двойке с Сергеем. И отдельно, в одиночке, на 1000 метров — бронзовая медаль. Для меня в одиночке гоняться вообще непривычно, впервые в моей карьере было, что я выступаю без братьев. За всю мою карьеру я выступал только с ними. И оказаться на пьедестале одному было как-то не по себе. Но в то же, я показал нашей команде, в этой дисциплине можно выставляться и зарабатывать медали».

Брат Тимофея — Сергей признается, победу в него вселил брат. Благодаря ему в копилке Казахстана еще одно золото Азиады!

Сергей Емельянов, обладатель золотой медали в гребле на байдарках и каноэ на Азиатских играх: «Брат мой, в одиночке, заезд был финальный и, когда я узнал результаты, я был ошарашен можно сказать в прямом смысле, потому что он такие большие эмоции дал, перед моим стартом, у меня после его старта было где-то 30 минут. Я когда узнал, так воодушевился и такую энергию почувствовал, что хотелось быстрее выйти на сцену, выступить и показать свой результат. И мы выиграли 500 м. Ощущение непередаваемые».

В списке обладателей серебряной медали – мама троих сыновей. Гребчиха Ирина Подойникова 23 года активно занимается этим видом спорта. Колоссальный труд, поддержка родных и близких, нужные слова от тренера помогли в достижении высокого результата. Итог — серебряная медаль Азиатских игр.

Ирина Подойникова, обладатель серебряной медали в гребле на байдарках и каноэ Азиатских игр: «Без поддержки семьи и родных никак это не получилось бы. Тренера всегда вспоминаются те, которые посадили и те, которые главную мысль в голову вложили. Спасибо всем большое. Потому что, когда переходишь черту, ты понимаешь, сколько было проделано и это так волнительно».

В мире спорта Руфина Искакова оказалась в 13 лет, начала с плавания. Азиатские игры стали первыми в её спортивной карьере. 19-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в паре с Марией Бровковой.

Руфина Искакова, обладатель серебряной медали в гребле на байдарках и каноэ Азиатских игр: «Это были мои первые Азиатские игры. Я участвовала в двойке с Марией Бровковой на дистанции 500 м. Погода была очень хорошая, было жарко. Все было нормально, прогонялись, то что могли показали».

В гребле на байдарке-двойке второе место заняли: Ирина Подойникова и Ольга Шмелева. Золото у Китая. Узбекистанские спортсмены стали третьими. Азиатские игры в Ханчжоу и еще пяти городах Китая продолжатся до восьмого октября. В них принимают участие спортсмены из 45-ти стран.

Трудолюбие наших спортсменов и любовь к своему делу принесли заслуженные плоды, говорит президент федерации по гребле и водным видам спорта.

Нургазы Бухарбаев, президент федерации по гребле и водным видам спорта г. Шымкента: «Сегодня мы празднуем победу наших спортсменов, благодаря которым мы собрались. Я бы хотел отметить, это не просто так. Это труд который привел, к медалям».

За три года в копилке Федерации Шымкента по водному спорту — 357 медалей. Это результат достижений на международных соревнованиях, республиканских спартакиадах и Азиатских играх. Через полгода ребят ожидает борьба за лицензию на участие в Олимпийских играл в Париже и, конечно, все они надеются её получить.