Почему реальная зарплата казахстанцев снижается?

С начала года средняя зарплата в Казахстане выросла на 10,3% и во втором квартале достигла 486,4 тысячи теңге. Однако из-за высокой инфляции реальные доходы работников снизились.

Эксперты связывают ситуацию с ростом цен, государственными расходами и усилением конкуренции на рынке труда. Дополнительное давление оказывает удешевление российских товаров, которое осложняет положение отечественных производителей.

По оценкам специалистов, инфляция может оставаться высокой ещё около двух лет. Поэтому заметного роста реальных зарплат в ближайшее время не ожидается.

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