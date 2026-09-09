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На главную Анонс В Шымкенте еще 40 семей получили квартиры по льготным программам

В Шымкенте еще 40 семей получили квартиры по льготным программам

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Ангелина Подлипаева
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте еще 40 семей стали обладателями собственного жилья в рамках льготных жилищных программ. Ключи от новых квартир жителям вручил аким города Габит Сыздыкбеков.

Многоквартирные дома расположены в микрорайоне «Асар-2». Жилье введено в эксплуатацию в соответствии с установленными строительными нормами и требованиями к качеству.

Квартиры получили участники программ «2-10-20» и «5-10-20» АО «Отбасы банк», подтвердившие свою платежеспособность. Среди новоселов — многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также сотрудники бюджетных организаций.

Льготное кредитование позволяет жителям приобрести собственное жилье на более доступных условиях. Реализация подобных программ остается одним из важных направлений жилищной политики города и способствует повышению доступности жилья для населения.

Полный материал доступен по ссылке.

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