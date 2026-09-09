Горячую воду временно отключили в нескольких многоэтажках Шымкента

В Шымкенте в ряде домов временно отключили горячую воду. Ограничения связаны с проведением текущего ремонта внутриквартальных тепловых сетей.

Как сообщили в ГКП «Куатжылуорталык-3», горячее водоснабжение будет приостановлено с 7 по 21 сентября 2026 года.

Отключение затронет дома по проспекту Назарбаева №20 и 22, а также в жилом массиве «Нурсат» №36, 39, 40, 41, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 89, 90, 92, 93, 94 и 95.

В компании пояснили, что временные ограничения необходимы для проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

По возникающим вопросам жители могут обращаться по телефонам: 56-50-27, 44-81-89, 44-82-37.