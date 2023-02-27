Казахстанские дети все чаще сталкиваются с буллингом

Казахстанские дети все чаще сталкиваются с травлей. Во всем мире каждый третий школьник в возрасте от 13 до 15 лет сталкивался с буллингом в школе.

А по данным ЮНИСЕФ, которые провели опрос в 30 странах мира, в том числе и в Казахстане, больше трети подростков хотя бы раз в жизни подвергались кибербуллингу.

По данным минздрава, почти 7% детей за последние два месяца подвергались буллингу в школе два-три раза а то и чаще. Жертвами кибербуллинга хотя бы раз в месяц становились 13% подростков. При этом чаще всего в интернете травят мальчиков, и они же чаще всего участвуют в кибертравле своих сверстников.

По словам психологов, буллинг это большая проблема, особенно для детей школьного возраста. При этом травля чаще всего происходит с молчаливого согласия взрослых, говорит специалист. А подростки, которые чувствуют безнаказанность, после словесной травли нередко переходят к рукоприкладству. Последствия буллинга могут сопровождать человека всю жизнь.

«Есть два варианта развития, или ребенок станет нерезультативным, появится зависимость или еще что-то или ребенок станет агрессором, агрессия это тоже травмы которые перерастают в злость. Ребенок будет расти и если у него будет возможность он будет издеваться над кем то, если станет руководителем то над подчиненными», — говорит Герман Владимиров психолог.

Травля, зачастую более жестокая, происходит в социальных сетях. Агрессоры, пользуясь анонимностью, чувствуют себя безнаказанными и пишут «гадости». Избавиться от кибербуллера можно несколькими способами: заблокировать его или пожаловаться в администрацию социальной сети.

«В немалом количестве социальных сетей есть такая функция как приватный профиль, можно поставить возможность чтобы тебе писали или друзья или вообще никто не писал», — говорит Александр Гринцов IT-специалист.

В крайнем случае, говорят специалисты, можно сделать скрины переписки и обратиться в полицию. Если обидчика удастся найти, его можно будет привлечь за оскорбление.