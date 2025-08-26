Проверять деньги на банковских счетах казахстанцев хотят налоговики

В Казахстане хотят дать органам госдоходов доступ к банковским счетам казахстанцев. Они смогут узнать остаток средств и их движение, сообщает NUR.KZ.

Министерство финансов РК разработало проект приказа, согласно которому планируется обязать банки предоставлять некоторые сведения о своих клиентах.

Если приказ вступит в силу, то банки обязаны будут передавать органам государственных доходов данные:

— о наличии счетов и их номерах;

— об остатках и движении денежных средств;

— о кредитах;

— об остатках и движении средств у тех, кто приобрел имущество стоимостью выше 20 000 месячных расчетных показателей (от 78 640 000 тенге в 2025 году).

Эта норма должна коснуться тех, кто должен сдавать декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и о доходах и имуществе (форма 270.00).

Ожидается, что новые правила должны упростить проверки доходов и имущества граждан, обеспечить справедливое налогообложение, увеличить поступления в бюджет и сократить теневую экономику. Сейчас проект приказа находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 9 сентября 2025 года.