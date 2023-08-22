Как шанхайский цеолит поможет очистить воды Каспия

Шымкентские ученые разрабатывают новый проект по очистке воды.

С помощью этой технологии в будущем можно будет обеззараживать воды Каспийского моря. Помимо Казахстана в реализации научного проекта принимают участие ученые из Армении и Грузии.

«Этот минерал — называется «шанхайский цеолит». Он встречается на территории Алматинской области. Это тот тип цеолита, который нам нужен. Мы собираем это вещество, у него бывают как крупные так и мелкие фракции. Но нам нужны небольшие в 1-2 миллилитра. Эту партию сначала промываем в дистиллированной воде. Затем сушим в духовке при большой температуре», — демонстрирует процесс очистки минерала одна из участниц проекта Азиза Бахытжанкызы.

Этот процесс называется термообработкой. Специалисты говорят, что воду можно очистить, высушив минерал при температуре 700-800 градусов добавив к нему другие необходимые вещества.

«Далее в состав цеолитов мы включаем 3 металла — медь, цинк и серебро. Как мы уже отмечали после промывания минерала в нём появляются поры. А после включения в состав цеолита металлов улучшаются его всасывающие свойства», — продолжает Азиза Бахытжанкызы.

Этот проект по очистке воды совместно разрабатывают ученые из Казахстана, Грузии и Армении. Программу, запущенную в 2022 году, планируется завершить в 2025 году. По словам руководителя проекта, полученным продуктом в будущем можно будет очищать воду Каспийского моря и экономить питьевую воду.

«Эту технологию мы намерены использовать для очистки воды Каспия. В Каспии очень много солей. Если процент этой соли уменьшить хотя бы на 80%, то эту воду можно будет давать скоту. И таким образом экономить питьевую воду для употребления человеком», — рассказала руководитель проекта, доктор технических наук Нагима Орманбеккызы.

Международный проект финансируется Японией. Страна пережившая ядерную бомбардировку уже успешно опробовала этот метод очистки воды на своей земле. Если и наши ученые добьются положительного результата, то этот проект принесет пользу и Казахстану.