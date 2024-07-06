Экоакцию «Чистый четверг» провели в Шымкенте

«Чистый четверг» провели в Шымкенте. Более тонны мусора вывезли с берегов реки Кошкарата. Экоакция уже стала традиционной для города.

Кошкарата – уникальный водоём, его истоки находятся глубоко под землей. Река снабжает горожан родниковой водой прямо в центре мегаполиса. С наступлением летней жары побережье Кошкараты стало излюбленным местом отдыха для многих горожан и гостей Шымкента. Однако с популярностью пришла и проблема: отдыхающие часто оставляют мусор, который затем попадает в воду и загрязняет её. Организаторы акции «Чистый четверг» надеются, что такие мероприятия помогут сформировать у горожан сознательное отношение к окружающей среде.

«В рамках акции «Чистый четверг» мы проводим уборку на территории всего города. Есть план работы. Сегодня основной объект – это река Кошкарата. Вдоль берега мусор убираем, обрезка деревьев идёт, также решаются вопросы, связанные с благоустройством», — говорит Бакытжан Позилов, депутат маслихата г. Шымкента.