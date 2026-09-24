Пассажира в аэропорту Шымкента арестовали на пять суток за «шутку» о взрывном устройстве

Инцидент произошёл 21 сентября в аэропорту Шымкента. Во время регистрации на рейс «Шымкент — Астана» мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что в его багаже якобы находится взрывное устройство.

Представители авиакомпании сняли пассажира с рейса и передали его сотрудникам транспортной полиции. В ходе проверки информация не подтвердилась — никаких взрывных устройств в багаже обнаружено не было. Эвакуация в аэропорту не проводилась.

По итогам разбирательства мужчину привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Суд назначил ему пять суток административного ареста.