Телефон украли в кафе, а со счёта перевели 172 тысячи тенге в Туркестанской области

В Казыгуртском районе задержали двоих подозреваемых в краже телефона и денег с банковского счёта.

В полицию 18 сентября обратился житель села «Сарапхана». По его словам, ночью в кафе «Береке», расположенном вдоль трассы «Алматы — Ташкент — Термез», неизвестный похитил мобильный телефон Vivo стоимостью 100 тысяч тенге.

Кроме того, с привязанного к телефону счёта Kaspi Gold были переведены 172 тысячи тенге. Общая сумма ущерба составила 272 тысячи тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двух подозреваемых — жителей Казыгуртского района 1972 и 1989 годов рождения.

Обоих доставили в районное управление полиции и водворили в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.