Цены на бензин продолжают расти

За последний год цены на бензин в Казахстане выросли в среднем чуть более чем на 2%. В апреле средняя розничная стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 205 тенге, АИ-95/96 — 264 тенге, а премиального АИ-98 — 299 тенге.

Однако, по мнению экспертов, такие цены трудно назвать экономически обоснованными. В долларовом выражении стоимость нефти, как в начале 2000-х, так и сегодня остаётся на уровне около 40 центов за литр.

«Мы никогда не догоним тот уровень, который коммерчески привлекателен. Вот сейчас 40 центов, его безубыточная привлекательная цена с учетом логистики и всего остального это примерно 60 центов, больше 300 тенге. Пока этих цен не будет, все равно будет наблюдаться дефицит», — утверждает основатель телеграм-канала «Байдильдинов.Нефть» Олжас Байдильдинов.

Самая высокая цена на бензин сегодня зафиксирована в Гонконге — свыше 3 долларов за литр, около 1500 тенге. В то же время самое дешёвое топливо — в нефтедобывающих странах, таких как Ливия, Алжир и Египет, где цена составляет около 0,3 доллара, то есть порядка 150 тенге.

В мировом рейтинге доступности бензина Казахстан занял 36 строчку из 124. На среднемесячный доход казахстанцы могут купить около 1 000 литров топлива. Для сравнения, россияне на свою зарплату могут позволить себе немного больше — порядка 1 140 литров. В то же время жители Кыргызстана и Узбекистана могут приобрести меньше 500 литров бензина. Лидерами рейтинга стали Ливия, Кувейт и Катар. В Ливии на одну зарплату можно заправиться более чем на 10 тысяч литров, в Кувейте — около 9 тысяч, а в Катаре — свыше 6 тысяч литров.

Автовладельцы отмечают, что подорожание топлива не стало слишком ощутимым на фоне общего роста цен на продукты, коммунальные услуги и другие товары.

По данным министерства энергетики, стоимость бензина на сегодняшний день составляет от 200 до 212 тенге за литр. Формирование цен происходит на основе спроса и предложения.

Талгат Макуов, заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК: «В среднем, у нас повышение и выравнивание цен происходило со скоростью 1-2 тенге в месяц, это взвешенный подход. Учитывая, что выравнивание цен с соседними странами — это естественный и понимаемый процесс. При этом, мы всегда заявляли, что правительство не допустит резкого повышения цен».

За первые четыре месяца этого года было произведено около 2 миллионов тонн бензина, что примерно на 25% больше по сравнению с таким периодом прошлого года. Внутренний рынок бензина обеспечивался за счёт отечественного производства.